Российский генерал допустил удар «Орешником» в ответ на убийство Кириллова

Россия может нанести удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в ответ на теракт, унесший жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом в беседе с НСН заявил бывший первый замглавы ВДВ России генерал-лейтенант Николай Стаськов.

«Удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», по крайней мере, об этом уже было объявлено», — сказал военный.

При этом Стаськов исключил ответные теракты со стороны РФ и заявил, что избирательной ликвидации генералов ВСУ не будет.

Утром 17 декабря генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова убили у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.