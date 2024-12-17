Эксперт оценил предложение штрафовать россиян за подаренный алкоголь

Подарки в виде алкоголя – это плохая традиция, от которой нужно отказываться, поэтому россиянам не следует принимать такие презенты. Однако идти на крайние меры и штрафовать за подаренный спиртные напитки нельзя, заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тыс. рублей для граждан, которые дарят на праздники алкоголь. Он напомнил, что в последние четыре года выросло потребление алкоголя, и действующие меры борьбы не помогают, и призвал запретить россиянам дарить близким людям, друзьям или коллегам то, что наносит колоссальный вред здоровью.

«Есть логика, однако я не могу согласиться с предлагаемой мерой ответственности», — прокомментировал идею депутата Орлов.

При этом он согласился, что провоцировать на потребление алкоголя нельзя, вне зависимости от того, на какой праздник преподносится подарок. Лучше заменить его любым другим позитивным и более желанным для человека презентом, подчеркнул эксперт.

Спиртные напитки не должны становиться универсальным подарком, а их вручение – не должно восприниматься как норма, считает Орлов.

«Это плохая практика и плохая традиция, от которой надо постепенно отказываться», — заключил он.

Ранее в Совфеде оценили инициативу о штрафах за дарение алкоголя.