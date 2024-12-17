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Российская студентка поджигала петарды в банке и стала фигуранткой уголовного дела

В Ленобласти задержали студентку, поджигавшую петарды в банке

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Shutterstock/InfinitumProdux

В Ленобласти 20-летняя студентка стала фигуранткой уголовного дела из-за петард, подожженных в банке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 декабря в Гатчине. Сотрудница отделения банка, расположенного в доме №10 на Красной улице, обратилась в полицию с сообщением о посетительнице, которая поджигает в помещении петарды. Прибывшие на место стражи порядка задержали 20-летнюю студентку четвертого курса одного из вузов Ленобласти.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стражи порядка продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

До этого пятиклассник из Москвы взорвал петарду в комнате и оказался на больничной койке. Ребенок получил множественные ожоги рук и ног.

Ранее подростки из Уфы забрались на памятник и взорвали петарды на глазах у прохожих.

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