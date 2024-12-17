Уфимские подростки осквернили памятник десантникам и попали на видео

Подростки из Уфы забрались на памятник и взорвали петарды на глазах у прохожих. Видео инцидента утром 17 декабря опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы сообщили, что молодые люди устроили перформанс прямо на памятнике воинам-десантникам в парке «Волна». Они забрались на бронетранспортер и взрывали там петарды, агрессивно реагируя на замечания прохожих.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили «Башинформу», что личности всех героев скандального видео установлены. Какое наказание грозит хулиганам, не уточняется.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 4 УМВД России по Уфе. <...> Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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