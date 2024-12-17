Комиссарову предложили стать главой правления АНО «Россия – страна возможностей»

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексею Комиссарову предложили стать председателем правления автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Об этом сообщил Telegram-канал платформы.

«Правление войдет в структуру наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования, который утверждает основные векторы развития организации, а также дает оценку эффективности ее деятельности», — объяснили представители организации.

Отмечается, что Комиссаров стоял у истоков появления платформы «Россия — страна возможностей» и с 2018 года является ее гендиректором. За это время организация создала десятки проектов для граждан РФ всех возрастов и профессий, объединила порядка 20 млн людей из российских регионов и из более чем 150 стран мира.

13 декабря стало известно, что на «Госуслугах» запустили цифрового помощника, который может ответить на вопросы о президентской платформе «Россия — страна возможностей». Уточняется, что в будущем сценарий ответов будет становиться разнообразнее.

Ранее в Президентской академии запустили курс по развитию новых регионов России.