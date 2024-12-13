Цифровой помощник расскажет о платформе «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

На «Госуслугах» запустили цифрового помощника, который может ответить на вопросы о президентской платформе «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба платформы.

Цифровой помощник робот Макс сможет помочь зарегистрироваться на платформе и расскажет о проектах.

Как рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, теперь пользователи «Госуслуг» смогут больше узнать о возможностях самореализации.

«Теперь каждый человек может получить основную информацию, введя свой запрос в поисковую строку робота. В дальнейшем сценарий ответов будет становиться разнообразнее», — сказал он.

Также стало известно, что робот Макс ежедневно обрабатывает более 2 млн запросов на «Госуслугах». Пользователи могут с помощью чата с цифровым помощником записаться к врачу или оплатить штраф.