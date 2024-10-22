Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Президентской академии запустили курс по развитию новых регионов России

В РАНХиГС стартовал курс по укреплению связей между властями разного уровня

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Президентской академии запустили программу «Современное публичное управление: теория и практика», сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Курс реализуется академией на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Участниками программы — представители органов власти новых территорий, профильные работники администрации президента, министерств, заместители губернаторов, а также представители регионов-шефов.

Слушателей научат налаживать эффективное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти.

В первую очередь курс направлен на повышение компетенций руководителей для еще более эффективного решения задач, связанных с восстановлением и развитием новых регионов России.

В основе обучения — лучшие практики образовательных программ «Школы губернаторов», «Школы мэров», «Лидеров России» и других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первый модуль посвящен теме конституционного строя России.

Спикерами выступят вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа является одной из частей политики президента России Владимира Путина по формированию и усилению системы поиска, развития и продвижения талантливых и мотивированных руководителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами