В Президентской академии запустили курс по развитию новых регионов России

В Президентской академии запустили программу «Современное публичное управление: теория и практика», сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Курс реализуется академией на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Участниками программы — представители органов власти новых территорий, профильные работники администрации президента, министерств, заместители губернаторов, а также представители регионов-шефов.

Слушателей научат налаживать эффективное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти.

В первую очередь курс направлен на повышение компетенций руководителей для еще более эффективного решения задач, связанных с восстановлением и развитием новых регионов России.

В основе обучения — лучшие практики образовательных программ «Школы губернаторов», «Школы мэров», «Лидеров России» и других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первый модуль посвящен теме конституционного строя России.

Спикерами выступят вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа является одной из частей политики президента России Владимира Путина по формированию и усилению системы поиска, развития и продвижения талантливых и мотивированных руководителей.