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Город Ростов в Ярославской области переименуют в Ростов Великий

ГД приняла закон о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

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Shutterstock

Госдума РФ приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о переименовании города Ростов Ростовского района Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам авторов законопроекта из Ярославской областной думы, предложение о переименовании неоднократно выдвигались общественностью города. Ранее они отмечали, что это решение соответствует историческим и культурным традициям, что делает новое название более символичным и значимым для города.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы на переименование будут покрыты из бюджета Ярославской области.

В августе губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что правительство России поддержало переименование города Ростов в Ростов Великий. В конце ноября соответствующий законопроект был одобрен депутатами Госдумы на первом чтении.

Ранее волгоградские коммунисты потребовали вернуть городу имя Сталинград.

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