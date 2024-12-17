Город Ростов в Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Госдума РФ приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о переименовании города Ростов Ростовского района Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам авторов законопроекта из Ярославской областной думы, предложение о переименовании неоднократно выдвигались общественностью города. Ранее они отмечали, что это решение соответствует историческим и культурным традициям, что делает новое название более символичным и значимым для города.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы на переименование будут покрыты из бюджета Ярославской области.

В августе губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что правительство России поддержало переименование города Ростов в Ростов Великий. В конце ноября соответствующий законопроект был одобрен депутатами Госдумы на первом чтении.

Ранее волгоградские коммунисты потребовали вернуть городу имя Сталинград.