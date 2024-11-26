Госдума одобрила переименование одного из российских городов

Депутаты Госдумы России на первом чтении одобрили законопроект о переименовании города Ростова, расположенного в Ярославской области, в Ростов Великий. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что название Ростов Великий известно как в историческом, так и в современном контексте. Архивные документы и исследования подтверждают, что город всегда именовался именно так, а это название широко использовалось в летописях и научной литературе.

Инициатива по переименованию Ростова выдвигалась местной общественностью несколько раз. Авторы проекта отмечают, что это решение соответствует историческим и культурным традициям, что делает новое название более символичным и значимым для города.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы на переименование будут покрыты из бюджета Ярославской области.

В августе губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что правительство России поддержало переименование города Ростов в Ростов Великий.

Ранее волгоградские коммунисты потребовали вернуть городу имя Сталинград.