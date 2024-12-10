Суд приговорил белгородца к 16 годам колонии за поддержку террористов

Суд признал белгородца виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает РИА Новости.

Следствие установило, что 30-летний житель Белгорода по заданию представителей украинского террористического формирования собирал и передавал информацию о расположении ВС РФ. При этом фигурант распространял агитационные листовки, пропагандирующие терроризм.

В начале декабря Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и призывах к терроризму.

По данным следствия, среди обвиняемых — девушка 2007 года рождения. Всем обвиняемым предъявили обвинение по статьям «Призывы к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в разведке на Украину.