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Суд приговорил белгородца к 16 годам колонии за поддержку террористов

Суд дал белгородцу 16 лет за участие в деятельности террористической организации

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Суд признал белгородца виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает РИА Новости.

Следствие установило, что 30-летний житель Белгорода по заданию представителей украинского террористического формирования собирал и передавал информацию о расположении ВС РФ. При этом фигурант распространял агитационные листовки, пропагандирующие терроризм.

В начале декабря Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, по обвинению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и призывах к терроризму.
По данным следствия, среди обвиняемых — девушка 2007 года рождения. Всем обвиняемым предъявили обвинение по статьям «Призывы к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в разведке на Украину.

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