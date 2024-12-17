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В Морспасслужбе прокомментировали ситуацию с подавшим сигнал бедствия танкером

Морспасслужба: экипаж подавшего сигнал бедствия судна в порту Кавказ в безопасности

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Unsplash

Экипаж танкера, который подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море, находится в безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морспасслужбу.

«Судно «Волгонефть 109» находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена — утечки в море нет. Экипаж в безопасности», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС Краснодарского края заявили, что судно находится на якорной стоянке. По словам членов экипажа, на борту произошла штатная ситуация.

15 декабря два нефтяных танкера «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.

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