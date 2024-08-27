Назван неожиданный продукт, хорошо сочетающийся с шампанским

В 1970-х годах закусывать шампанское редисом предложил французский энолог Жак Пюизе. Винный эксперт Анастасия Палферова рассказала, почему эти, казалось бы, несовместимые продукты сочетаются между собой. По ее словам, которые приводит проект «Сноб», редис — более диетическая закуска к игристому, нежели картошка фри или чипсы.

«У редиса хрустящая текстура, резкий и колкий вкус. Игристое вино, сделанное классическим методом, тоже достаточно колкое за счет пронизывающих его пузырьков. Как и у редиса, в нем есть минеральные нотки», — пояснила специалист.

Она также назвала несколько способов подачи редиса к шампанскому. Овощ, по ее словам, можно нарезать тонкими ломтиками и положить на него страчателлу.

Еще один способ — разделить плод пополам и покрыть его разрезы сливочным маслом. Кроме того, можно обжарить редис в сливочном масле, присыпав его травами.

Что касается шампанского, к редису подходят сухие категории, такие как brut, extra brut и brut zero, заключила Палферова.

В июне сообщалось, что продажи игристых вин и шампанского в России за первые пять месяцев 2024 года выросли на 13,5% год к году и превысили 8,3 млн декалитров.

Всего за пять месяцев в России было реализовано 93,5 млн декалитров алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Показатель вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 7,6%, до 7,5 млн декалитров.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и коньяка.