Россиянам объяснили разницу между быстрорастворимым и классическим какао

Между какао-порошком (классическим какао) и быстрорастворимым напитком существует разница. В последнем содержатся разнообразные добавки. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«В быстрорастворимых продуктах есть дополнительные ингредиенты, например, сахарная пудра. Чем больше добавок, тем больше сахара, а, соответственно, проще перебрать собственную норму углеводов», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что какао — калорийный продукт, а добавление присадок делает его еще тяжелее.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова до этого предупреждала, что какао не рекомендуются употреблять детям до трех лет, а также беременным и кормящим женщинам.

Кроме того, по ее словам, напиток противопоказан при индивидуальной непереносимости к его компонентам.

Ранее врач назвала альтернативные напитки на фоне роста цен на кофе.