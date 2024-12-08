Диетолог раскрыла, кому надо ограничить употребление какао

Какао не рекомендуются детям до трех лет. Об этом сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Врач обратила внимание, что беременных и кормящим женщинам также лучше ограничить потребление пищевых продуктов, содержащих какао-бобы.

«Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу <…> вводить в рацион какао», - рассказала Стародубова.

По ее словам, какао противопоказано при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что на фоне подорожания кофе на мировом рынке стоит рассмотреть в качестве замены зеленый чай, какао и цикорий. 28 ноября стало известно, что стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 16 лет.

Ранее кофе сорта арабика подорожал до максимума с 2011 года.