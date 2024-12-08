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Диетолог раскрыла, кому надо ограничить употребление какао

Диетолог Стародубова: какао не рекомендовано детям до трех лет и беременным

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Depositphotos

Какао не рекомендуются детям до трех лет. Об этом сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Врач обратила внимание, что беременных и кормящим женщинам также лучше ограничить потребление пищевых продуктов, содержащих какао-бобы.

«Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу <…> вводить в рацион какао», - рассказала Стародубова.

По ее словам, какао противопоказано при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что на фоне подорожания кофе на мировом рынке стоит рассмотреть в качестве замены зеленый чай, какао и цикорий. 28 ноября стало известно, что стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 16 лет.

Ранее кофе сорта арабика подорожал до максимума с 2011 года.

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