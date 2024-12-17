Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла проект, приравнивающий доноров крови к волонтерам

ГД приняла проект, приравнивающий доноров крови и ее компонентов к волонтерам

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Госдума во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается приравнять к волонтерам доноров, сдающих кровь и ее компоненты, а также доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы являются председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев и комитет по здравоохранению.

По их мнению, включение в число целей добровольчества позволит донорам, сдающим кровь и ее компоненты, претендовать на получение мер поддержки, среди которых: оплата либо возмещение ряда расходов, необходимых для осуществления добровольческой деятельности, поощрение и награждение за нее и другие.

Также в целях поддержки студентов-доноров предлагается выделять им, как и работающим гражданам, день отдыха в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.

В августе депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что в России необходимо создать специальный реестр с донорами и списком детей, рожденных от них. По ее мнению, это важно для предотвращения нарушений в этой сфере и сохранения разнообразного генофонда.

Ранее в Госдуме предложили приравнять доноров грудного молока к донорам крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами