Госдума приняла проект, приравнивающий доноров крови к волонтерам

Госдума во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается приравнять к волонтерам доноров, сдающих кровь и ее компоненты, а также доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы являются председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев и комитет по здравоохранению.

По их мнению, включение в число целей добровольчества позволит донорам, сдающим кровь и ее компоненты, претендовать на получение мер поддержки, среди которых: оплата либо возмещение ряда расходов, необходимых для осуществления добровольческой деятельности, поощрение и награждение за нее и другие.

Также в целях поддержки студентов-доноров предлагается выделять им, как и работающим гражданам, день отдыха в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.

В августе депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что в России необходимо создать специальный реестр с донорами и списком детей, рожденных от них. По ее мнению, это важно для предотвращения нарушений в этой сфере и сохранения разнообразного генофонда.

Ранее в Госдуме предложили приравнять доноров грудного молока к донорам крови.