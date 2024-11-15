В Госдуме предложили приравнять доноров грудного молока к донорам крови

В настоящее время в России обсуждается возможность организации банков грудного молока в рамках федеральной программы поддержки грудного вскармливания. Об этом в интервью Дума ТВ сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Грудное молоко — это такая же биологическая жидкость, как кровь. Им можно так же спасти новорожденного, как и компонентами крови. Поэтому и отношение к донорам грудного молока должно быть точно таким же, как к донорам крови», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что как только Госдума получит заключения профильных ведомств, депутаты предложат приравнять доноров грудного молока к донорам крови.

До этого Буцкая говорила, что за ростом рождаемости в стране стоит следить не только властям, но и работодателям.

Депутат уверена, что многодетные семьи приобретают статус элитных, так что и власти, и компании должны оказывать им лучшую поддержку. Буцкая считает, что работодателям вслед за чиновниками стоит контролировать рождаемость у своих подчиненных и поощрять многодетность.

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