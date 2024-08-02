В России хотят создать реестр рожденных от доноров детей

В России необходимо создать специальный реестр с донорами и списком детей, рожденных от них. Это необходимо для предотвращения нарушений в этой сфере и сохранения разнообразного генофонда, заявила RT депутат Госдумы Ольга Занко.

Важно регламентировать правила по раскрытию имен доноров, в том числе уточнить, имеют ли они на это право без согласия родителей, отметила парламентарий.

Однако важнее всего ввести ограничение на сдачу биоматериала одним человеком, подчеркнула парламентарий. Она напомнила о случае в Нидерландах, где мужчина стал отцом 600 детей, хотя там установлено правило, что от одного донора на свет может появиться не более 20 детей. Подобные ограничения очень важны, так как они могут защитить детей от страшных последствий, объяснила Занко.

«Если потомство от одного родителя случайно встретится и, не зная, что они родственники, создаст семью, то у будущих детей могут быть серьезнейшие генетические нарушения и опасные проблемы со здоровьем», — отметила депутат.

Для предотвращения подобных ситуаций она предложила создать реестр с донорами и рожденными от них детьми. Такой шаг поможет уберечь разнообразный генофонд, заключила парламентарий.

Напомним, на днях создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах из-за того, что он стал донором спермы. После этого в столичных репродуктивных центрах образовались очереди из женщин, желающих воспользоваться биоматериалом.

Ранее стало известно, какое наследство получат сто детей Павла Дурова.