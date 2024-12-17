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Причиной «психической пандемии» назвали интерес людей к ментальному здоровью

Психолог Дугенцова: психическая пандемия – это следствие внимания к психологии

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Depositphotos

Каждый год мировой экономике наносится ущерб в $1 трлн из-за депрессии и тревожных расстройств, сообщила ВОЗ. Катализатором роста психических заболеваний считают коронавирус и его последствия. Однако психолог Дарья Дугенцова с этим не согласилась. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала причиной внимание людей к ментальному здоровью.

«На самом деле у нас есть замечательная тенденция: в последние годы у нас действительно возрастает количество людей, которые интересуются психологией», — заявила Дугенцова, добавив, что из-за этого стало легче выявлять симптомы и ставить диагнозы.

Люди в целом стали чаще ходить на терапию, чем десять лет назад, в том числе в России, добавила она. Это позитивная тенденция, так как своевременное обращение к врачу позволит победить и депрессию, и тревожность, и другие заболевания, заключила Дугенцова.

До этого Минздрав РФ сообщил, что в России с 1 января 2025 года психические заболевания в России будут лечить электрошоком. В том числе электросудорожную терапию планируется применять для лечения параноидного, шизоидного, диссоциального, эмоционально неустойчивого, истерического и тревожного расстройств.

Ранее ученые выяснили, как свет влияет на настроение и психическое здоровье.

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