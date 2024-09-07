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Психические заболевания в России начнут лечить электрошоком

Минздрав: с 2025 года психические заболевания в России будут лечить электрошоком

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России с 1 января 2025 года расширят методы лечения расстройств личности и включат электросудорожную терапию. Инициативу одобрил Минздрав.

С начала следующего года в стране вступят в силу изменения в рекомендациях по лечению взрослых пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности». Они предусматривают использование электрошока для лечения против параноидного, шизоидного, диссоциального, эмоционально неустойчивого, истерического и тревожного расстройств.

Также с начала 2025 года в медучреждениях введут повышение роли психотерапии и скорректируют медикаментозное лечение. Последнее предполагает сокращение перечня препаратов.

До этого стало известно, что медики и полицейские в РФ смогут обмениваться данными об опасных лицах с психическими расстройствами, склонных к совершению опасных действий. По данным источников ТАСС, инициатором законопроекта выступил Минздрав РФ. Он предусматривает внесение изменений в законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Ранее в изменениях закона о психиатрической помощи увидели угрозу россиянам.

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