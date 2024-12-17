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Ученые выяснили, как свет влияет на настроение и психическое здоровье

Conversation: недостаток дневного света повышает риски психических заболеваний

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DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили, что свет играет ключевую роль в регуляции настроения и развитии психических расстройств. Нарушения циркадных ритмов, вызванные недостатком дневного света или воздействием яркого света ночью, связаны с повышенным риском депрессии, биполярного расстройства и других психических заболеваний. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Циркадные ритмы — это внутренние «часы» организма, регулирующие суточный цикл сна, бодрствования и множество других процессов. Сбой циркадных ритмов, например из-за воздействия яркого света ночью, повышает риск психических расстройств, включая биполярное расстройство и атипичную депрессию.

Анализ массива данных мозговой активности доказал, что дневной свет изменяет активность областей мозга, связанных с настроением и бодростью. Более того, солнечный свет влияет на уровень серотонина — нейромедиатора, регулирующего настроение. Снижение уровня серотонина часто наблюдается при депрессии.

Воздействие яркого света в ночное время нарушает циркадные ритмы, что связано с увеличением симптомов тревоги, депрессии и других психических расстройств. Особенно уязвимы к этому ночные «совы» и люди с высокой чувствительностью к свету.

Чтобы минимизировать риски, ученые советуют избегать яркого света ночью, получать достаточно солнечного света днем и поддерживать стабильный режим сна и бодрствования.

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