Основателя Greenpeace отпустили из-под стражи

Одного из основателей природоохранной организации Greenpeace Пола Уотсона освободили из-под стражи. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на его адвоката Йонаса Кристофферсена.

«Пол Уотсон не будет экстрадирован в Японию... Его выпускают из тюрьмы, где он находится уже почти пять месяцев», — говорится в сообщении.

Кристофферсен отметил, что всегда считал дело Уотсона «пустяковым».

Полиция Гренландии задержала активиста 21 июля в крупнейшем городе острова Нууке. Япония требовала его экстрадиции на основании ордера на арест, выданного еще в 2010 году, за «нападение на китобоев и препятствование их работе».

Сам Уотсон не признавал свою вину и считал, что его экстрадиция будет нарушением Европейской конвенции о правах человека, так как в Японии, по его мнению, не соблюдаются права человека.

В октябре Уотсон направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он объяснил это преследованием со стороны японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла.

Ранее власти Британии перестали контактировать с Greenpeace из-за акции у дома Сунака.