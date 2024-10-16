Основатель Greenpeace попросил политического убежища во Франции

Один из основателей экологической организации Greenpeace и Sea Shepherd Пол Уотсон направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщило французское подразделение Sea Shepherd в соцсети Х.

Уотсон объяснил это преследованием со стороны японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла.

В июле Уотсона задержали в Гренландии, где его судно с 25 членами экипажа должно было дозаправиться, чтобы двинуться на перехват очередного судна. В датской полиции, что он был задержан по запросу Японии. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Власти Японии потребовали от Дании его экстрадиции.

Адвокаты общественника утверждают, что его выдача Японии противоречит Европейской конвенции о правах человека.

Пол Уотсон — один из основателей Greenpeace, с 1971 являлся активистом организации, но в 1977 году его исключили. После этого он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd.

До этого минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций.

Ранее в России ограничили доступ к сайту Greenpeace.