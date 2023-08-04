Власти Британии перестанут контактировать с Greenpeace из-за акции у дома Сунака

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании прекратило контакты с Greenpeace после того, как экоактивисты затянули особняк премьер-министра королевства Риши Сунака черной тканью в знак протеста. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник, передает ТАСС.

Как заявил источник газеты, Greenpeace показал, «что не является серьезной организацией», поэтому к ней будут относиться так же. По его словам, Сунак сделал для окружающей среды больше, «чем все эти активисты вместе взятые».

По информации The Daily Telegraph, глава министерства Териз Коффи дала указание своим подчиненным отменить все запланированные встречи с представителями экологической организации и отказаться от дальнейшего взаимодействия с ними.

3 августа четверо активистов Greenpeace были арестованы после того, как задрапировали черной тканью особняк премьер-министра Великобритании в знак протеста против его политики «максимального использования» нефтегазовых ресурсов страны в Северном море.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.