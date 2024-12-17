Студент столичного вуза поджег елку перед зданием мэрии Москвы

Учащийся одного из столичных вузов задержан за поджог елки у здания мэрии Москвы, сообщила «Сапа».

По данным Telegram-канала, пожар произошел вечером 16 декабря перед зданием правительства Москвы по адресу Тверская, 13. Охрана заметила возгорание и вызвала на место были вызваны экстренные службы. Пожарные быстро справились с огнем, а правоохранители задержали предполагаемого поджигателя.

Им оказался 17-летний студент одного из московских вузов. При себе у юноши нашли бутылку с зажигательной смесью и баллончик, его забрали на допрос.

На днях подросток пытался устроить пожар в здании администрации и банка в Приморье. Его удалось задержать. Предварительно, поджигателю 16-17 лет, его мотивы выясняются.

Ранее мужчина из Казахстана выступил против Нового года и поджег городскую елку.