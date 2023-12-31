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Мужчина из Казахстана выступил против Нового года и поджег городскую елку

В Казахстане мужчина поджег городскую елку в знак протеста против Нового года

В Казахстане мужчину задержали за поджигание новогодней елки. Об этом сообщает МВД страны.

Инцидент произошел в городе Тараз, на территории парка Первого президента. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подходит к городской елке. Спустя несколько секунд на ней отключаются гирлянды, нижняя часть вспыхивает. Сам мужчина после этого ходит по территории.

В результате полиция задержала 56-летнего подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.

«Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», – сообщается в публикации.

Как сообщает Orda.kz, причиной такого поведения мужчины стал протест. Он уверен, что в Казахстане не стоит отмечать Новый год.

После поджога чиновники сообщили, что украшения восстановят. Теперь елку будет охранять полиция.

Ранее в Омске мужчину осудили на 15 лет за серию поджогов машин с буквой Z.

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