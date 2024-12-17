Жители Хамовников рассказали об эвакуации припаркованных у здания МО РФ машин

В ночь на вторник все стоящие на платной парковке у здания министерства обороны РФ машины были эвакуированы в другие районы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на автовладельцев, проживающих в Хамовниках.

Как рассказали местные жители, машины были расположены рядом с контрольно-пропускным пунктом на 1-й Фрунзенской улице. По словам владелицы одного из авто, ее машина оказалась в километре от парковки, находившиеся рядом солдаты заявили, что на парковке нужно было освободить место из-за «какого-то мероприятия».

12 декабря сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. По информации «МВД Медиа», злоумышленник дотла сжег машину своего начальника на Базовской улице в районе Западное Дегунино. Владелец машины, руководитель одной из организаций, оценил ущерб в 1,7 млн рублей. Полицейским удалось установить личность поджигателя, им оказался 55-летний ранее судимый мужчина, работавший в подчинении у потерпевшего.

Ранее суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве.