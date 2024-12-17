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Госдума приняла поправку о сроках для иностранцев за помощь противникам России

ГД приняла поправку о тюрьме до 15 лет для иностранцев за помощь противникам РФ

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Sergey Bulkin/Global Look Press

Госдума во вторник приняла поправку о введении уголовной ответственности до 15 лет для иностранных граждан за помощь противнику в деятельности против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы Василий Пискарев и Отари Аршба. Поправками в Уголовный кодекс вводится новая статья 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ).

Противником теперь считается не только государство, но и иностранные организации, «непосредственно противостоящие» России в военных или «иных действиях с применением вооружения и военной техники».

Переходом на сторону противника станет «добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности России».

Иностранцы или лица без гражданства, находящиеся на территории России и оказывающие финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику, теперь будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Согласно новой поправке, также предлагается освобождать от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если иностранный гражданин своевременно предотвратил ущерб интересам России.

Сотрудничество иностранцев с представителями других стран против безопасности РФ предлагается наказывать сроком до 8 лет лишения свободы.

11 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за незаконные следственные действия на территории России. Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 294.1 о незаконном осуществлении следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Российской Федерации.

Ранее в Госдуме объяснили смысл введения обязательной дактилоскопии мигрантов.

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