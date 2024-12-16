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В Госдуме объяснили смысл введения обязательной дактилоскопии мигрантов

Депутат Кузнецов: закон о дактилоскопии решит проблему с преступлениями мигрантов

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Shutterstock

Обязательная дактилоскопия прибывающих в Россию мигрантов – это необходимая мера, которая позволит значительно снизить количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Они больше не смогут возвращаться в страну под другими именами, объяснил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, выступая на круглом столе проекта ЕАН «Простой вопрос».

«У нас огромное количество случаев, когда люди приезжают, совершают преступление и уезжают. Возвращаются под другими или теми же документами и снова совершают преступление», — отметил парламентарий.

Введение цифрового контроля подобные ситуации исключит, подчеркнул Кузнецов.

Напомним, в России начали разрабатывать закон об обязательной дактилоскопии и идентификации для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну. В режиме реального времени сотрудники пограничной службы ФСБ будут проводить дактилоскопию, фотографирование или идентификацию, а затем направлять данные в МВД. Ожидается, что такая практика позволит выявлять мигрантов, которым запрещено въезжать в РФ, а также иностранцев, находящихся в федеральном или международном розысках.

Ранее эксперты назвали главный плюс сбора биометрии мигрантов на границе.

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