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В России обсуждают наказание для иностранцев за незаконные следственные действия

ГД вводит наказание для иностранцев за незаконные следственные действия в России

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Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за незаконные следственные действия на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 294.1 о незаконном осуществлении следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Российской Федерации. Ей предусматривается наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 2 млн рублей либо лишения свободы сроком до пяти лет за совершение указанных действий иностранным должностным лицом либо должностным лицом на территории России.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в октябре 2023 года.

В конце ноября стало известно, что в Москве введут дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. По информации агентства городских новостей «Москва», трудовые мигранты и некоторые категории иностранцев будут обязаны оформить специальные удостоверения личности, которые позволят полиции оперативно проверять информацию о статусе и наличии правонарушений у владельцев.

Ранее правительство РФ утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов.

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