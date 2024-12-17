Союз потребителей: продавцы перед Новым годом скидывают на прилавки «просрочку»

В продуктовых магазинах перед Новым годом на прилавках появляется много просроченных товаров. В том числе «скидывают» и недобросовестные предприниматели, поэтому важно тщательно проверять сроки хранения, предупредил председатель Союза потребителей России (СПР) Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

Перед Новым годом в магазинах людей всегда много, а пик наплыва приходится на последние предпраздничные выходные. Происходит ажиотажный спрос, на фоне которого в некоторых магазинах продавцы на прилавки «скидывают» просрочку, заявил эксперт.

«Порой кто-то специально это делает, умысел доказать сложно, но подобные случаи учащаются в пиковые даты», — пояснил он.

Избежать покупки некачественного или несвежего товара можно, если покупать все спокойно, заранее. Некоторые продукты можно заказать на маркетплейсе, чтобы сравнить цены, заключил Койтов.

Напомним, также Койтов сообщал, что ближе к Новому году цены на продукты заметно вырастут, поэтому покупка заранее помогает сэкономить. Перед праздниками происходит рост недобросовестных практик со стороны розничных сетей, о чем лучше сообщать в надзорные органы, в том числе – о необоснованном завышении стоимости товаров.

Ранее россиян предостерегли от смешивания алкоголя и газировки за новогодним столом.