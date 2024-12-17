Россиян предостерегли от смешивания алкоголя и газировки за новогодним столом

Практически за каждым новогодним столом можно встретить алкоголь и газированные напитки. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гепатолог, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к.м.н. Елена Бутенко, смешивать алкоголь и газировку может быть опасно для здоровья.

«Сочетание алкоголя и газировки является довольно калорийным напитком. Сладкие напитки повышают и без того высокую калорийность алкоголя. Однако основная опасность кроется еще в том, что из-за особенностей метаболизма содержащихся в газировке углеводов организм начинает накапливать жир, даже без увеличенного потребления калорий. Следствием этого — риск ожирения и сахарного диабета второго типа», — отметила врач.

Также она обратила внимание, что, кроме вреда для фигуры, сладкая газировка опасна для печени, которая и так получает серьезную нагрузку в период новогодних праздников. Избыток фруктозы, входящей в состав этих напитков, откладывается в висцеральный жир в печени, вызывая опасное заболевание — жировой гепатоз.

«Приятные пузырьки при поступлении в организм человека увеличивают потенциальную площадь всасывания этилового спирта, входящего в состав алкоголя, поэтому он почти моментально попадает в кровоток и разносится по всему организму, тем самым ускоряя процесс алкогольного опьянения, значительно повышая вероятность быстрого отравления», — добавила врач.

Кроме того, вред такого сочетания кроется в том, что газированные алкогольные коктейли усиливают обезвоживание организма за счет мочегонного эффекта и нарушения электролитного баланса, снижая уровень натрия в организме. Это приводит к повышенной нагрузке на сердце, почки и сосуды.

«Наиболее опасным является смесь алкоголя с газированными энергетическими напитками. В добавлении к вышесказанному, их употребление может маскировать симптомы опьянения, так как в них содержится кофеин и сахар. Из-за этого риск алкогольного отравления значительно повышается, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», — подчеркнула гепатолог.

Также она предупредила, что газированные напитки ускоряют процесс пищеварения и опустошения желудка, тем самым приводя к проблемам с кишечником, в том числе к диарее.

Сладкое игристое спиртное также очень часто формирует алкогольную зависимость за более короткий срок — это доказано учеными-наркологами.

«Это лишь краткий список возможных последствий. Врачи однозначно советуют отказаться от смешивания алкоголя с газированными напитками, ведь такое сочетание представляет довольно серьезную опасность. Если отказаться от алкоголя не получается, то газировку лучше заменить на чистую воду или натуральные соки», — резюмировала Бутенко.

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