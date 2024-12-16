Россиянам посоветовали покупать продукты к Новому году заранее

Ближе к Новому году цены на продукты заметно вырастут, поэтому в целях экономии лучше покупать их заранее, считает председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. В этом году праздничное застолье обойдется дороже из-за инфляции, которая достигла 9%, заявил он в пресс-центре НСН.

Уровень инфляции всегда сказывается на обычных потребителях. Однако бывают случаи, когда цены завышают необоснованно, что уже в этом году несколько раз привлекало внимание ФАС, напомнил эксперт.

«Ближе к Новому году мы будем больше видеть недобросовестных практик со стороны розничных сетей, — предупредил он. — Поэтому мы всегда рекомендуем покупать продукты к новогоднему столу заранее, если это возможно».

Непосредственно перед праздниками времени на сравнение цен у покупателей не будет, добавил он. Что касается обращения в ФАС, то, по его мнению, один человек вряд ли может как-то повлиять на ситуацию, а вот массовые жалобы вынудят принять соответствующие меры.

«Не поленитесь через электронную форму ФАС это обращение составить, если видите что-то подобное», — посоветовал Койтов.

Напомним, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил «Газете.Ru», что реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. По его словам, особенно заметна разница для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости — цены на них растут быстрее общего уровня инфляции.

Ранее эксперт назвал лайфхаки, которые помогут сэкономить на новогоднем столе.