В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил «Газете.Ru», что планирует добиться запрета на рекламу безалкогольных напитков, которые производят бренды спиртного. Он напомнил, что похожим образом была запрещена реклама водки под видом воды.

«Я против любой формы рекламы алкоголя, в том числе и рекламы так называемого безалкогольного пива, и буду добиваться, чтобы под видом безалкогольной продукции алкогольные бренды не рекламировались, в том числе. Обязательно [планирую ввести инициативу] по поводу запрета рекламы алкогольной продукции под видом якобы безалкогольной. Мы в свое время так запретили рекламировать водку под видом воды — была такая практика. Сейчас агрессивно рекламируется якобы безалкогольное пиво, но, по сути, это реклама зонтичных алкогольных брендов. К этому нужно подходить внимательно», — сказал он.

14 декабря стало известно, что российское правительство поручило подготовить предложения об их возможном запрете. Срок реализации поручения — до 15 апреля 2025 года. Среди ответственных исполнителей Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз России.

Депутат Хамзаев поддержал эту идею и назвал ее эффективной. При этом в Союзе производителей алкогольной продукции «Газете.Ru» заявили, что правительству необходимо понять, что именно означают «скидки на алкоголь».

Ранее стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь.