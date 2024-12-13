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Власти Туниса задержали группу россиян и отказываются назвать причину

В Тунисе арестовали 11 россиян, почти месяц они не могут связаться с родными

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Depositphotos

В Тунисе по неизвестной причине задержали 11 граждан России, сообщает Baza.

Как рассказала Telegram-каналу девушка одного из туристов Анастасия, ее возлюбленный Сергей приехал в Тунис 14 ноября. Ранее он уже однажды бывал в стране, в этот раз вместе с приятелями он планировал посетить селение Кассерин, расположенное недалеко от границы с Алжиром. После поездки связь с Сергеем пропала, впоследствии Анастасия узнала от родственника его друга, что местные власти задержали всю группу.

В российском консульстве подтвердили информацию, но о причинах задержания не сообщили. Анастасия обратилась в консульство, но не смогла получить информацию о молодом человеке, так как из-за закона о персональных данных не могут раскрыть информацию о третьих лицах. Девушка и родные друзей Сергея создали петицию на имя президента Туниса Каиса Саида, в которой попросили отпустить их родных и близких.

Ранее россиянина обвинили в домогательствах из-за фото, сделанного в стамбульском метро.

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