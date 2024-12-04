В российском регионе планируют запретить продажу детского шампанского

Власти Вологодской области обсуждают введение запрета на продажу детского шампанского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

Он отметил, что хоть детское шампанское — это обычная газировка, образ этого напитка может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей. По его словам, дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и продвижение такого напитка, как детское шампанское, может создавать у них ложное впечатление о том, что «алкоголь — это что-то безобидное и веселое». То же касается и безалкогольного пива.

Заксобрание Вологодской области уже утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будни: купить спиртные напитки в магазинах можно будет только с 12:00 до 14:00. Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Губернатор региона Георгий Филимонов называл эти меры «мягкими и щадящими» и уверял, что поправки помогут повысить рождаемость.

Ранее в Госдуме предложили меру для защиты детей от вейпов по аналогии с сигаретами.