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В России вырос спрос на имитированную икру

Спрос на ненастоящую икру вырос в России почти на 20% за год

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Unsplash

Спрос среди россиян на искусственную икру за год увеличился на 19%, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков сервиса «Контур.Маркет».

Сотрудники компании изучили 1,5 млн чеков, пробитых в торговых точках по всей России с 1 октября по 8 декабря 2024 года, и сопоставили эти данные с данными с чеков за аналогичный период 2023 года.

Как пояснила аналитик компании Дарья Жигалина, на рост спроса на имитированную икру повлияло в первую очередь значительное повышение цен на натуральный продукт.

В компании подсчитали, что относительно 2023 года цена за 1 кг имитированной икры выросла на 4%, до 1 тыс. рублей, тогда как стоимость натуральной икры может достигать 9-12 тыс. рублей.

На прошлой неделе глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев высказал мнение, согласно которому в России нет предпосылок для стремительного повышения цен на красную икру.

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