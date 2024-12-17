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Стала известна личность второго погибшего при взрыве в Москве

URA.RU: вместе с Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Поликарпов

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Максим Блинов/РИА Новости

Стала известна личность второго погибшего при взрыве в Москве на Рязанском проспекте. Как сообщает Telegram-канал Ura.ru, им стал помощник начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова Илья Поликарпов.

По информации Telegram-канала, Поликарпов занимался гуманитарной деятельностью.

«Одной из его последних акций была передача в ноябре двум воинским подразделениям средств и оборудования для безопасной деятельности», — говорится в сообщении.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

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