Титестер рассказал о пользе чая для здоровья

Чай может помочь избавиться от некоторых проблем со здоровьем, в том числе снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказал титестер и чайный эксперт Олег Васильев.

По его словам, наиболее ценным является чай из Кении и Шри-Ланки. Помимо этого, зеленые чаи, например, лунцзин или сенча из Китая или Японии, содержат катехины — антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и защищающие от старения.

«Матча из Японии — порошковый зеленый чай — отличается высокой концентрацией хлорофилла и антиоксидантов. Это хорошо для тех, кто любит детокс. Для бодрости лучше выбирать черные чаи из Индии, например ассам или цейлонский из Шри-Ланки», — продолжил Васильев.

При этом эксперт уточнил, что пользу можно получить только при правильном употреблении напитка, поэтому не стоит пить его на голодный желудок по утрам.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что черные и зеленые чаи, особенно крепкие, могут раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому не стоит пить их натощак.

Ранее врач раскрыл, сколько чая из пакетиков можно пить в день.