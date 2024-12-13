Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, сколько чая из пакетиков можно пить в день

Врач Белоусов: в день можно пить не больше трех кружек чая из пакетиков

close
Pexels

Пакетированный чай может быть вреден в зависимости от его состава и качества, поэтому лучше ограничиться двумя-тремя кружками в день. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, чайные гранулы, которые содержатся в пакетиках, могут иметь меньше полезных свойств по сравнению с качественным листовым чаем.

«Исследования показывают, что пакетированный чай может выделять вредные вещества, особенно если использованы низкокачественные материалы для производства пакетиков», — отметил Белоусов.

Он также привел результаты исследований, согласно которым пакетики могут выделять частицы пластика в напиток.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что помимо сырья внутри чайного пакетика может находиться разнообразная пыль, в таком чае быстрее всего может начать развиваться плесень.

Она посоветовала использовать пакетированный чай только в крайних случаях, например, в качестве походного варианта.

Ранее эксперты развеяли «страшилки» о пестицидах в чае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами