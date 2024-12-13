Врач раскрыл, сколько чая из пакетиков можно пить в день

Пакетированный чай может быть вреден в зависимости от его состава и качества, поэтому лучше ограничиться двумя-тремя кружками в день. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, чайные гранулы, которые содержатся в пакетиках, могут иметь меньше полезных свойств по сравнению с качественным листовым чаем.

«Исследования показывают, что пакетированный чай может выделять вредные вещества, особенно если использованы низкокачественные материалы для производства пакетиков», — отметил Белоусов.

Он также привел результаты исследований, согласно которым пакетики могут выделять частицы пластика в напиток.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что помимо сырья внутри чайного пакетика может находиться разнообразная пыль, в таком чае быстрее всего может начать развиваться плесень.

Она посоветовала использовать пакетированный чай только в крайних случаях, например, в качестве походного варианта.

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