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Россиянам объяснили, почему с возрастом алкоголь бьет по организму сильнее

Специалист Суркова: метаболизм алкоголя замедляется с 44-45 лет

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С возрастом алкоголь сильнее воздействует на организм людей, потому что у них замедляется выработка ферментов, которые превращают спиртное в безопасное вещество и выводят его. Об этом kp.ru рассказала кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.

По ее словам, согласно исследованию ученых, метаболизм алкоголя замедляется примерно с 44-45 лет.

«В результате яд дольше остается в организме и сильнее повреждает разные органы. Так что, если человек употребляет спиртные напитки, их опасность будет расти. Стоит задуматься об этом», — сказала Суркова.

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова до этого говорила, что при употреблении алкоголя нужно учитывать, какие сочетания напитков могут быть вредными для здоровья. В первую очередь Майорова отнесла к особенно вредным сочетаниям газировку с алкоголем. Она объяснила, что газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в кровь, а это приводит к еще более быстрому опьянению. Врач добавила, что такие коктейли усиливают обезвоживание организма.

Ранее врачи рассказали, как не переборщить с алкоголем в Новый год.

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