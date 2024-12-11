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Врач рассказала, какие продукты не стоит сочетать в блюдах на Новый год

Врач Ермакова: сыр и мясо нельзя сочетать на новогоднем столе

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Сыр и мясо не стоит сочетать на новогоднем столе, потому что для их переваривания желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. Об этом kp.ru рассказала гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

Помимо этого, она рекомендует отказаться от привычного сочетания огурцов и помидоров в салате.

«Щелочная среда огурцов никак не сочетается с кислой средой помидоров. Во-первых, они перевариваются совершенно по-разному - пока огурцы расщепляются, помидоры начинают бродить и вызывают вздутие живота и метеоризм. Во-вторых, в составе огурцов присутствует фермент, который расщепляет полезный витамин С», — пояснила эксперт.

Кроме того, она советует не есть картофель с мясом, потому что такое сочетание перегрузит пищеварительную систему, а также рис и рыбу — это создаст препятствие нормальному усвоению жирных кислот омега-3. Красное вино Ермакова не рекомендует сочетать со сладким и мясом. После плотной еды она также советует не есть фрукты.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого говорил, что при приеме антибиотиков строго запрещено употреблять алкоголь. По его словам, из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть.

Ранее сомелье рассказал, с каким вином сочетать стейк.

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