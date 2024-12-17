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На Урале сотрудник школы четыре года истязал дочь

В Екатеринбурге сотрудник школы четыре года истязал дочь-подростка

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудника одной из образовательных организаций подозревают в многолетних издевательствах над дочерью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в региональном Следственном комитете.

По информации СМИ, фигурантом уголовного дела по статье «Истязание» стал 65-летний работник школы №15. По предварительной версии, мужчина воспитывал дочь один и начал избивать ее с 2020 года. Сейчас подростку 14 лет.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

В СМИ уточнили, что фигурант работал в школе, но не на должности учителя.

До этого в Забайкалье отца задержали за избиение десятимесячной дочери, во время приступа агрессии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке.

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