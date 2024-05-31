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Школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке в Москве

В Москве школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке

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Depositphotos

В Москве 38-летняя школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке из-за ее поведения. Об этом в Telegram-канале сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, полицейские установили, что женщина избила свою малолетнюю дочь на территории детской площадки в связи с тем, что ей не понравилось, как та себя ведет. После этого девочку с площадки забрал отец.

Позже девочку доставили в детскую поликлинику с жалобами на боли в теле. Врачи диагностировали у нее ушибы грудины, коленных суставов и предплечья. Медики поинтересовались у матери ребенка, как она получила эти травмы, но та им не ответила.

Сообщается, что избившая дочь женщина на протяжении шести лет работает психологом в одной из лучших школ района. По факту произошедшего полицейские начали проверку — по ее результатам семью могут поставить на учет в ПДН.

Ранее в Иркутске россиянин избил ребенка и получил срок.

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