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Хинштейн предупредил о мошенниках, связывающихся с гражданами «от его имени»

Хинштейн заявил, что мошенники создают в WhatsApp фейковые аккаунты от его имени

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мошенники начали создавать в мессенджере WhatsApp поддельные аккаунты временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом в своем Telegram-канале написал сам чиновник.

Он рассказал, что 16 декабря злоумышленники «от его имени» связались сразу с несколькими сотрудниками администрации региона. По словам исполняющего обязанности губернатора, таким образом они пытались завладеть персональными и банковскими данными государственных служащих.

«Призываю всех курян проявить бдительность! Сервисом WhatsApp я не пользуюсь вообще, а свой аккаунт во «ВКонтакте» веду лично, поэтому если и решу кому-то написать, то вопросов в достоверности не возникнет точно», — добавил чиновник.

12 декабря хакеры атаковали прямую линию с Хинштейном, из-за чего многие жители Курской области не смогли дозвониться в студию. Сообщившая об этом ведущая мероприятия подчеркнула, что исполняющий обязанности губернатора намерен в письменном виде ответить на вопросы граждан, не попавшие в эфир в результате действий злоумышленников.

Ранее Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья в Курской области.

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