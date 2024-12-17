В Челябинске задержали бывшего замначальника полиции по подозрению во взятке

В Челябинске задержали бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по март 2023 года получал через посредника от учредителя фармацевтической компании взятки на сумму не менее 700 тыс. рублей за непринятие мер по пресечению незаконного выпуска рецептурных препаратов.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», — говорится в сообщении.

По данным СК, сотрудники правопорядка провели обыски и наложили арест на имущество подозреваемого. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим незаконным эпизодам и собирают необходимую доказательную базу.

До этого в Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина. Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.