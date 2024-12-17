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На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

Синоптик Леус сообщил, что Землю утром накрыла магнитная буря класса G1

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Слабая магнитная буря накрыла Землю утром 17 декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

Метеоролог рассказал, что магнитная буря началась в 8:21 мск. Ей присвоили класс G1.

При этом в предыдущей публикации специалист отметил, что магнитную бурю на Земле спровоцирует поток плотного и быстрого солнечного ветра. Также он выразил уверенность, что она будет непродолжительной.

«Ее (магнитной бури. — «Газета.Ru») интенсивность не превысит уровня слабой», — добавил Леус.

29 ноября ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что животные также подвержены влиянию магнитных бурь. По его словам, он пришел к такому выводу, в том числе наблюдая за своими собаками. Когда на Земле происходит магнитная буря, они крепко спят и не реагируют на команды.

Кроме того, специалист обратил внимание, что поведение домашних питомцев во многом зависит от состояния хозяев. В частности, собаки становятся менее активными, если чувствуют недомогание у своего хозяина.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня.

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