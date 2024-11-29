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Собаководам рассказали, как на пи томцев влияют магнитные бури

Кинолог Карапетьянц: на животных, как и на людей, влияют магнитные бури

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Влияние магнитных бурь, как и других факторов окружающей среды на животных невозможно отрицать. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

«Могу по своим животным сказать, что влияние есть. Я иногда своих собак не могу дозваться погулять, они крепко спят и никак не реагируют. <...> То есть геомагнитная обстановка, климатическая обстановка, обстановка, связанная с температурными режимами — все это однозначно влияет на наших животных», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, поведение домашних питомцев во многом зависит от состояния хозяев. К примеру, собака может почувствовать недомогание у человека и сама начать вести себя менее активно.

1 ноября специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН России зарегистрировали на Солнце вспышку высшего балла — Х 2.0, взрыв случился в области 3878.

При этом они напомнили, что 11 октября этот активный центр звезды «сумел выжать» вторую по силе магнитную бурю за 7 лет из вспышки уровня X1.8.

Ранее врач рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь.

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