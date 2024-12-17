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Следователи рассматривают несколько версий слежки за генералом Кирилловым

Baza: за генералом Кирилловым могли следить из дома напротив

За генералом-лейтенантом Российской армии, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорем Кирилловым могли следить из дома напротив. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В публикации также говорится, что злоумышленники могли наблюдать за подъездом, из которого вышел генерал, из автомобиля, припаркованного напротив. Кроме того, существует версия, что киллеры могли взломать камеры в жилом комплексе «Среда» и получить доступ к видеозаписям.

«Слежка могла осуществляться из арендованной квартиры, расположенной напротив, а наблюдение за подъездом могло вестись через бинокль», — говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные службы составляют список квартир, которые сдавались в аренду, уделяя особое внимание жильцам, заселившимся за последние два месяца.

До этого СК РФ опубликовал видео работы следователей на месте взрыва в Москве.

Утром 17 декабря при взрыве в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Ранее в Госдуме пообещали наказание убийцам генерала Кириллова.

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