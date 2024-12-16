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Ученые рассказали, какие люди эффективно запоминают свои сны

JСВ: людям с чутким сном проще четко запоминать сновидения

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Способность запоминать сны можно существенно улучшить путем ведения дневника. Однако чутко спящие люди лучше помнят фрагменты своих ночных грез без записи сразу после пробуждения. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в The Journal of Creative Behavior (JСВ).

По словам ученых, способность запоминать сны тесно связана с особенностями памяти и способом пробуждения человека. Исследователи отметили, что содержание сновидений часто исчезает из памяти в первые минуты после пробуждения. Однако у тех, кто чутко спит и часто просыпается ночью, шансы сохранить более четкие воспоминания о произошедших во сне событиях значительно выше.

Ключевым фактором выступает плавность перехода от сна к бодрствованию — резкое пробуждение ускоряет стирание воспоминаний о снах. Также, как показало исследование, гендерные различия оказывают дополнительное влияние на запоминание сновидений: женщины в среднем лучше помнят детали своих снов. Вероятнее всего, это связано с тем, что у женщин чуткий сон встречается чаще, чем у мужчин.

Для улучшения способности запоминать сны специалисты рекомендуют вести дневник сновидений. Регулярная запись снов сразу после пробуждения помогает лучше сохранять их в памяти. Кроме того, личный интерес к содержанию сновидений способствует лучшему их воспроизведению «в голове».

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