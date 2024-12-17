Россиянка, прилетевшая в Париж в туалете самолета, пыталась незаконно попасть в Канаду

Гражданка России, которая 26 ноября пробралась на рейс Delta из Нью-Йорка в Париж, была снова задержана. На этот раз при попытке незаконно попасть в Канаду, передает CNN.

По словам источника, 15 декабря 57-летней Светлане Дали удалось сбежать из-под домашнего ареста, сломав браслет с датчиком слежения. На следующий день ее задержали в автобусе компании Greyhound, направлявшегося в Канаду. Сейчас Дали находится под стражей в ФБР, сегодня ее вернут под стражу в Буффало, штат Нью-Йорк.

ФБР и прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка отказались комментировать взятие Дали под стражу. Адвокат Дали, Майкл Шнайдер также отказался от комментариев. Сообщается, что о побеге Дали сообщил ее сосед по комнате после того, как увидел на полу сломанный электронный браслет. Теперь Дали может грозить до пяти лет лишения свободы.

7 декабря стало известно, что россиянку выпустили на свободу. Изначально судья выступал против освобождения Дали и выражал опасения по поводу ее возможного бегства. Тем не менее федеральный прокурор посчитал, что Дали не представляет серьезную угрозу побега и не способна каждый день тайком улетать на самолете.

В итоге Дали освободили, запретив ей посещать любые аэропорты и покидать район проживания. Также Дали обязали сдать все проездные документы, подтверждать местонахождение по GPS и пройти курс психологического лечения.

Ранее в Мексике пассажир напал на бортпроводницу и пытался угнать самолет в США.